ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний
Українські воїни знищили російські катери з «Байрактара»
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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ЗСУ знищили на Зміїному російські катери типу «Раптор»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські військові вранці в понеділок, 2 травня, знищили два російські катери біля острова Зміїний.
«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар», – написав Залужний у Telegram і опублікував відповідне відео.
Нагадаємо, ЗСУ також завдали ударів по ворожих позиціях на Зміїному 26 і 30 квітня. Після першого удару російські загарбники втратили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а під час другого – щонайменше три зенітні установки та близько 40 військових.
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