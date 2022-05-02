ЗСУ знищили на Зміїному російські катери типу «Раптор»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські військові вранці в понеділок, 2 травня, знищили два російські катери біля острова Зміїний.

«Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар», – написав Залужний у Telegram і опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, ЗСУ також завдали ударів по ворожих позиціях на Зміїному 26 і 30 квітня. Після першого удару російські загарбники втратили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а під час другого – щонайменше три зенітні установки та близько 40 військових.