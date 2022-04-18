Російський великий десантний корабель «Цезарь Куніков» брав участь у війні проти України

В окупованому Криму 18 квітня поховали севастопольця Алєксандра Чірву. Підконтрольне російській владі видання «Кримінформ» повідомило, що його вбили у бою з українськими воїнами.

Алєксандр Чірва був командиром російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков» 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу. 25 березня корабель «Цезарь Куніков» отримав пошкодження після удару українських захисників по російських кораблях у порту Бердянська Запорізької області. Тоді українські воїни також знищили російський великий десантний корабель «Саратов». Водночас невідомо, чи смерть Кунікова пов’язана із вищезгаданим ударом. Також невідомо, коли саме він помер.

Алєксандр Чірва

У 2015-2016 роках Чірва брав участь у війні в Сирії.