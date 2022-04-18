Українські бійці ліквідували російського полковника Івана Грішина
Він був командиром зенітної ракетної бригади РФ
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Іван Грішин був командиром 49 зенітної ракетної бригади РФ
Українські військові ліквідували командира 49 зенітної ракетної бригади РФ, полковника Івана Грішина із Смоленська. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ у понеділок, 18 квітня.
«Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!», – написали військові.
За час війни Росія втратила уже понад 20 тис. військових, ще понад 5,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.
Раніше українські бійці ліквідували уже вісім російських генералів:
- генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Віталія Герасімова, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Андрєя Колєснікова, командувача 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Олєга Мітяєва, командувача 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майора Магомеда Тушаєва, командувача 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва, командувача 8-ї загальновійськової армії.
- генерал-майора Владіміра Фролова, заступника командувача 8-ї армії.
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