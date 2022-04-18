Іван Грішин був командиром 49 зенітної ракетної бригади РФ

Українські військові ліквідували командира 49 зенітної ракетної бригади РФ, полковника Івана Грішина із Смоленська. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ у понеділок, 18 квітня.

«Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!», – написали військові.

За час війни Росія втратила уже понад 20 тис. військових, ще понад 5,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Раніше українські бійці ліквідували уже вісім російських генералів: