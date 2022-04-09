Полковник Алєксандр Бєспалов був командиром 59-го гвардійського танкового полку РФ

Українські військові ліквідували командира танкового полку РФ Алєксандра Бєспалова. Про це у суботу, 9 квітня, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Земля тобі бетоном, тварюка!», – написали Сухопутні війська ЗСУ.

У повідомленні вказано, що полковник Алєксандр Бєспалов був командиром 59-го гвардійського танкового полку РФ. Коли саме вбили російського військового у повідомленні не вказано.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів: