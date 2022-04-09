Українські бійці ліквідували російського полковника Алєксандра Бєспалова
Він був командиром танкового полку РФ
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Полковник Алєксандр Бєспалов був командиром 59-го гвардійського танкового полку РФ
Українські військові ліквідували командира танкового полку РФ Алєксандра Бєспалова. Про це у суботу, 9 квітня, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
«Земля тобі бетоном, тварюка!», – написали Сухопутні війська ЗСУ.
У повідомленні вказано, що полковник Алєксандр Бєспалов був командиром 59-го гвардійського танкового полку РФ. Коли саме вбили російського військового у повідомленні не вказано.
За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.
Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів:
- генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Віталія Герасімова, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Андрєя Колєснікова, командувача 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Олєга Мітяєва, командувача 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майора Магомеда Тушаєва, командувача 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва, командувача 8-ї загальновійськової армії.
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