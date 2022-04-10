Підполковник Дінар Хаметов (ліворуч) та майор Дєніс Ягидаров (праворуч)

Українські Збройні сили ліквідували командира російського атилерійського дивізіону та командира парашутно-десантного батальйону. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ.

У повідомленні вказано, що українські ліквідували підполковника Дінара Хаметова, який був командиром артилерійського реактивного дивізіону 200 ОМСБр, а також майора Дєніса Ягидарова – командира парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Окрім цього українці ліквідували також трьох лейтенантів: старшого лейтенанта, командира мотострілкової роти Дмітрія Зайцева, старшого лейтенанта Мунка Доржиєва, командира взводу керування ГСАДн 37 ОМСБр та лейтенанта Максіма Концова.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів: