На Херсонщині українські військові знищили три польові склади боєприпасів та ворожу техніку

У трьох населених пунктах на Херсонщині українські військові знищили 3 польові склади боєприпасів. Окрім того, за інформацією ОК «Південь», ракетно-артилерійські підрозділи знищили 59 росіян, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «ТОР М1», реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю «Гвоздика» та 5 автомобілів.

За інформацією ОК «Південь», в цій зоні ситуація напружена. Ворог укріплюється на оборонних рубежах. На Миколаївщині росіяни обстрілюють населені пункти вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів. Загрозливою також є ситуація на морі.

«В Чорному морі в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебувають: один надводний корабель і один підводний човен, які споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів», – повідомили у ніч із неділі на понеділок, 6 червня, в ОК «Південь».

Також у повідомленні зазначено, що на Херсонщині окупаційна влада відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

Зазначимо, що за даними Генштабу, станом на ранок 6 червня, від початку вторгнення в Україну РФ вже втратила близько 31 250 військових, 1 386 танків, 3 400 бойових броньованих машин (ББМ), 211 літаків, 176 гелікоптерів, 13 легких швидкісних катерів/кораблів, 125 крилатих ракет та іншу техніку.