ЗСУ збили літак російської армії

Підрозділи військово-повітряних сил ЗСУ збили над містом Оріхів у Запорізькій області літак російської армії. Про це повідомив український нардеп та волонтер Юрій Мисягін. «Підтримую емоції наших воїнів! Із Запорізькою землею щойно з'єдналася російська СУшка. З палаючим оперенням пішла на зустріч», – написав він. Обережно. Відео 18+ Нагадаємо, войни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади із Закарпаття сьогодні показали знищення російського бойового вертольота Ка-52 на Донбасі.

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