Вартість Ка-52 понад 16 млн доларів США

Войни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади із Закарпаття показали знищення російського бойового вертольота Ка-52 на Донбасі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці 128-ї бригади.

«128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 («Алігатор») пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК)», – йдеться у повідомленні.

На відео видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі сальто, падає на землю й вибухає. Як повідомляється, весь екіпаж вертольота загинув.

відео 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Зазначається, що цей вертоліт, відомий ще як «Алігатор», за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ.

«Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 понад 16 млн доларів США», – зауважили у 128-й бригаді.

Ка-52 «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, що здійснює розвідку місцевості, цілевказівки й координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.