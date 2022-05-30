Влучність нацгвардійця, судячи із ворожих радіоперехоплень, неабияк наганяє страху на окупантів

Солдат строкової служби Національної гвардії України у Запорізькій області за півтора місяця збив три російських літаки, застосовуючи ПЗРК «Ігла». Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії 30 травня.

«Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 «Грач» був збитий молодиком 29 травня. Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень», – йдеться в повідомленні.

Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень, стверджують у Нацгвардії.

«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!», – цитує нацгвардійця прес-служба НГУ.

Зауважимо, що станом на ранок 30 травня російські війська втратили в Україні 207 літаків, 174 гелікоптери, 507 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 118 крилатих ракет. Росія про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.