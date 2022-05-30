Фото знищених псковських десантників разом із їхньою технікою

Львівські десантники знищили цілий взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області. Про успішну ліквідацію двох десятків росіян повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України у понеділок, 30 травня.

На якому саме напрямку було знищено росіян у командуванні ДШВ не розголошують. Однак відомо, що десантно-штурмові війська ЗСУ, які базуються у Львові, зараз працюють на півдні України, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині. За інформацією командування, львівські десантники знищили близько 20 росіян.

«Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів, 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно десантних військ зс московії. Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед», – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

Нагадаємо, кілька днів тому, 23 травня, військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова, вже ліквідували підрозділ російських десантників зі Пскова. Зокрема, було знищено дві бойові машини та 14 окупантів.