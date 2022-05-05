На фото десантники з позивними Койот, Чапа та Добрий. Двоє з бійців отримали нагороди за мужність у боях з ворогами

Двох бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова нагородили високою державною нагородою «Орден За мужність ІІІ ступеня». Військові отримали ордени за проявлений у бою героїзм, повідомили у середу, 4 травня, на сторінці бригади у Facebook.

Прес-служба 80-ї десантно-штурмової бригади оприлюднила історію дружби трьох військових-десантників із позивнимии Койот, Чапа та Добрий. Вони воюють пліч-о-пліч із 2014 року. Зараз бійці виконуюють завдання в одному підрозділі.

У повідомленні 80-ї бригади ДШВ ЗСУ зазначається, що двоє з трьох побратимів вже отримали державні нагороди за проявлені у боях мужність та героїзм.

«За мужність і героїзм проявленні в боях, указом президента України двоє з друзів вже нагородженні високою державною нагородою "Орден За мужність ІІІ ступеня!» – йдеться у повідомленні бригади.

Хто саме із військових отримав «Орден За мужність ІІІ ступеня» не розголошується.

«Ми на своїй землі. Нам є що і кого захищати на відміну від московитських виродків, які прийшли на нашу землю з метою нажити собі унітаз. На відміну від ворога ми взяли в руки зброю для того, щоб захищати нашу Батьківщину і наші сім'ї», – цитує прес-служба бригади слова бійців.

До слова, десантно-штурмові війська ЗСУ, що базуються у Львові, зараз працюють на півдні України, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині.

Зауважимо, львівські десантники неодноразово проявляли себе у бою. Наприкінці квітня бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили цілий підрозділ російських окупантів, звільнили від росіян кілька населених пунктів півдня України, а також ліквідовували диверсійні групи.