Львівські воїни ліквідували 14 окупантів та дві бойові машини

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова, які зараз воюють на сході України, знищили підрозділ російських десантників зі Пскова. Зокрема, дві бойові машини та 14 окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Ця дивізія причетна до жахливих воєнних злочинів у містечках Київщини.

«В особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії», – повідомили 23 травня у командуванні ДШВ.

фото командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Варто зазначити, що військові цієї дивізії причетні до звірств у Бучі та інших містечках Київщини.

Додамо, що 22 травня підрозділ ППО львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно поцілив у російський штурмовик Су-25 «Грач». А за три дні боїв 18-20 травня львівські десантники знищили 38 одиниць техніки російської армії. А на початку травня 80-а ОДШБ встановила військовий рекорд: під час спроби росіян форсувати річку Сіверський Донець її штурмові та артилерійські підрозділи за два дні важких боїв знищили 73 одиниці ворожої бронетехніки, батальйонно-тактичну групу росіян та вщент рознесли їхню понтонну переправу.