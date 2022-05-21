Львівські десантники успішно справляються з бойовими завданнями і влучно стріляють

За минулу добу, 20 травня, львівські десантники успішно виконали бойове завдання, поціливши і знищивши вісім одиниць бронетехніки ворога. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ і оприлюднило відео.

«Протитанковими підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено три танка, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту», – зазначено у повідомленні командування ДШВ 21 травня.

Нагадаємо, 19 травня львівські десантники знищили ще 10 одиниць техніки противника.

Загалом львівські десантники неодноразово успішно проявляли себе у бою. Наприкінці квітня бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили цілий підрозділ російських окупантів, звільнили від росіян кілька населених пунктів півдня України, а також ліквідовували диверсійні групи. Двох бійців 80-ї бригади нагородили високою державною нагородою «Орден За мужність ІІІ ступеня».