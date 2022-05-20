Момент вибуху російської бронетехніки десантники записали на коротке відео

Під час запеклих боїв з росіянами у четвер, 19 травня, десантники одного з підрозділів 80-ї бригади знищили 10 одиниць техніки окупантів. Про успішно виконане завдання розповіла і оприлюднила відео прес-служба Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

«Знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК «Стугна» знищив 2 танки і БМП русні. Хоч сьогодні наші десантники не у вишиванках, але цей генетичний код нації у кожного в душі», – йдеться у короткому повідомленні бригади.

До слова, десантно-штурмові війська ЗСУ, які базуються у Львові, зараз працюють на півдні України, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині.

Додамо, що львівські десантники неодноразово проявляли себе у бою. Наприкінці квітня б ійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили цілий підрозділ російських окупантів, звільнили від росіян кілька населених пунктів півдня України, а т акож ліквідовували диверсійні групи. А двох бійців 80-ї бригади нагородили високою державною нагородою «Орден За мужність ІІІ ступеня».