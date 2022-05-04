РФ почала використовувати протикорабельні крилаті ракети для ураження наземних цілей, що може свідчити про брак інших типів ракет великої дальності. Про це заявив старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман.

Аналітик прокоментував запуск із комплексів берегової оборони «Бастіон» протикорабельних крилатих ракет «Онікс» по об'єктах військової інфраструктури України в Одеській області.

На його думку, використання протикорабельних ракет «Онікс» може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики.

«Я інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі», – заявив Кофман.

3 травня росіяни нанесли ракетний удар по місту Арциз у Болградському районі Одеської області. Згодом ОК «Південь» повідомило, що при повторному обстрілі Одещини ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону.

Міноборони Росії ж опублікувало відео запуску ракет «Онікс», зазначивши, що нібито ними знищили ангари «логістичного центру на військовому аеродромі».