Зеленський заявив, що РФ обстрілює українські міста від безсилля
«Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах»
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Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну. Про це він заяивив у своєму зверненні.
«Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів: Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що у Росії є якась особлива військова мета. Нанести удар по Закарпаттю – що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах», – переконаний Зеленський.
Водночас Зеленський додав, що Росії поки що по силах хіба що спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати міст або склад із зерном чи житловий будинок з людьми.
«Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю», – сказав він.
Зеленський переконаний, що режим припинення вогню можливий лише тоді, коли російська верхівка буде сама зацікавлена в досягненні дипломатичних домовленостей.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 травня, окупаційні війська держави-терориста Росії завдали ракетних ударів по низці регіонів України.
Російські війська випустили більше 20 ракет по різних регіонах України, більшість – з Каспійського моря. Ракети влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.