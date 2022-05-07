Біля острова Зміїний ЗСУ за допомогою Bayraktar знищили російський десантний катер «Серна»

Біля острова Зміїний українські військові за допомогою Bayraktar знищили російський десантний катер. А також завдали удару по ангару з російськими військовими.

«Байрактарчик завдав удару по катеру типу «Серна», а потім по ангару, в якому ховалися орки. Теж на українському острові Зміїний», – повідомили у суботу, 7 травня, в Telegram-каналі Оперативні новини.

Також цю інформацію підтвердив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За попередньою інформацією, на ньому знаходився екіпаж.

Ймовірно, це десантний катер проекту 11770 «Серна» – російський швидкісний десантний катер на повітряній каверні.

Зазначимо, що станом на ранок 7 травня загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну становлять понад 25 тис. росіян. Також українські військові знищили понад 1100 танків, понад 2,7 тис. бойових броньованих машин, майже дві сотні літаків та 155 гелікоптерів, а також 11 легких швидкісних катерів та кораблів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний.