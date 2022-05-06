Українські бійці знищили 15 повітряних цілей Росії
За час війни ЗСУ знищили понад 7 тис. одиниць ворожої техніки
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Українські військові знищили 15 російських повітряних цілей протягом четверга, 5 травня. Як повідомило командування повітряних сил ЗСУ, було знищено один літак та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загалом за 71 день війни Збройні сили України знищили понад 7 тис. одиниць ворожої техніки, зокрема близько 200 літаків, понад 150 гелікоптерів та близько 300 безпілотників. За час війни українські військові також вбили близько 25 тис. російських військових.
Ми також поспілкувалися з начальницею служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід», яка розповіла нам про роботу ППО на заході країни.
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