Українські військові знищили 15 російських повітряних цілей протягом четверга, 5 травня. Як повідомило командування повітряних сил ЗСУ, було знищено один літак та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загалом за 71 день війни Збройні сили України знищили понад 7 тис. одиниць ворожої техніки, зокрема близько 200 літаків, понад 150 гелікоптерів та близько 300 безпілотників. За час війни українські військові також вбили близько 25 тис. російських військових.

Ми також поспілкувалися з начальницею служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід», яка розповіла нам про роботу ППО на заході країни.