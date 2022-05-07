На території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 8 атак, знищили три танки та іншу ворожу техніку

За минулу добу українські військові знищили склад із боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника. Також підрозділи протиповітряної оборони та сухопутних військ знешкодили 14 БпЛА типу «Орлан».

«У населеному пункті Івано-Кепине (Миколаїська обл – ред.) підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника», – повідомили у суботу, 7 травня, у Генштабі ЗСУ.

Фото Генштабу ЗСУ

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили вісім атак ворога, знищили три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки окупантів.

У повідомленні також зазначено, що росіяни не припиняють наступальних дій на сході задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог обстрілює з артилерії населені пункти в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ. У Маріуполі російські війська продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі заводу «Азовсталь». Росіяни здійснювали штурм задля взяття під контроль території заводу. Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню. А у тимчасово зайнятому Херсоні окупанти збільшили кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Нагадаємо, що триває 73 доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Росія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазначимо, що українців попередили про підвищену загрозу ракетних ударів 8-9 травня.