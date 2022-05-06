В Україні залишається висока загроза ракетних обстрілів, підривів об’єктів у різних регіонах країни упродовж 8 та 9 травня. Також можлива діяльність диверсійно-розвідувальних груп у регіонах. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, а також Центр протидії дезінформації РНБО.

«Залишається висока ймовірність застосування ворогом ракетних обстрілів та підривів об’єктів на території держави. Також можлива протиправна діяльність диверсійно-розвідувальних груп у регіонах. Окрім того, використовуючи як проросійські сили, так і кримінальні елементи, ворог може вжити спроби щодо штучного створення інцидентів, які можуть бути використані для антиукраїнської пропаганди», – повідомив Ігор Клименко.

Центр протидії дезінформації при РНБО України водночас закликав громадян під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

«Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години», – вказано у повідомленні Центру протидії дезінформації.

За словами глави Нацполіції, 8 травня, у День пам’яті та примирення, заплановано проведення понад 200 заходів у 21 регіоні держави. Публічну безпеку під час заходів забезпечуватимуть понад 3,8 тисячі правоохоронців – поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії.

9 травня, у 77 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, заплановані заходи у шести регіонах держави. Публічну безпеку та порядок забезпечуватимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

Також напередодні усіх заходів вибухотехніки та кінологи обстежуватимуть місця проведення заходів, а наряди поліції будуть присутні на заходах, щоб не допустити використання забороненої законодавством про декомунізацію символіки.

Нагадаємо, раніше Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з проханням на вихідні 7-8 травня, а також на понеділок, 9 травня, виїхати за межі міста. Натомість голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що не бачить причин інформаційного ажіотажу довкола вихідних.