Росіяни готуються святкувати 9 травня в зруйнованому ними Маріуполі

У зруйнований російськими військами український Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергєй Кірієнко для підготовки в місті «параду» на 9 травня.

За даними української розвідки, віднедавна саме Сергєй Кірієнко став новим кремлівським куратором з питань ОРДЛО.

«Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань. Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей», – повідомило ГУР Міноборони у середу, 4 травня.

Для проведення «параду», за даними української розвідки, проводиться термінове прибирання центральних вулиць Маріуполя від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів. Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, під час якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами.

Для підготовки пропагандистських матеріалів Маріуполь також відвідували російських пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Раніше про підготовку російськими окупантами в Маріуполі «параду» на 9 травня повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.