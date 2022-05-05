Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з проханням на вихідні 7-8 травня, а також на понеділок, 9 травня, виїхати за межі міста. Тих, хто не має можливості перебувати за межами Франківська три дні, просять не скупчуватися в центрі міста, у парках та на озері. Крім того, міськрада скасувала усі заходи, заплановані на відзначення 360-річчя Івано-Франківська. Причина – загроза ракетних ударів.

Про небезпеку на вихідних та про скасування усіх публічних заходів, запланованих до дня міста, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у четвер, 5 травня, під час прямого ефіру. Міський голова зазначив, що попри плани відзначити 360-річчя Івано-Франківська у суботу, 7 травня, усі заплановані заходи скасовані. До того ж міський голова попросив мешканців Франківська виїхати за місто на три дні.

«Було ухвалене рішення 7, 8 та 9 травня не проводити жодних публічних заходів, у тому числі молебнів на території Івано-Франківської територіальної громади. Прошу поставитися до цього із розумінням і прошу, за можливості 7-8-9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Франківська не скупчуватися в публічних місцях і, за можливості, виїхати за місто, обробити свої городи, поменше щоб людей було у ці дні в місті та середмісті», – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова попросив мешканців Івано-Франківська, які не можуть виїхати за місто на вихідні та на понеділок, залишатися вдома: «З метою безпеки прошу або перебувати вдома, не скупчуватися на озері, в парку, в центрі, або виїхати за місто, хто має можливість», – наголосив Марцінків.

Мер Івано-Франківська пояснив, що наразі є інформація про небезпеку – загрозу ракетних ударів саме 7-9 травня. «Поставтеся з розумінням. Все буде добре. Ми обов’язково переможемо, обов’язково зберемося разом, але це буде після перемоги. Дякуємо ЗСУ, дякуємо волонтерам, все буде гаразд», – зазначив мер.