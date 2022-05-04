В Івано-Франківську за кілька днів можуть закінчитися запаси пального для громадського транспорту. Наразі місто зробило запаси для комунального підприємства «Електроавтотранс», однак вони не є дуже значні. Разом із тим у Франківську поки не планують зменшувати кількість транспорту на маршрутах.

Про напружену ситуацію із запасами пального в Івано-Франківську повідомив міський голова Руслан Марцінків під час ефіру вранці середи, 4 травня. За його словами, проблема з пальним може вплинути на рух міського транспорту.

«Ми поки що маємо запас, але бачимо, що ситуація достатньо напружена. Ми поробили запаси, але запаси для комунального транспорту можуть за кілька днів закінчитись. Достатньо велика кількість пального йде, щоб перевозити мешканців Івано-Франківська», – сказав Руслан Марцінків.

Також він додав, що місто працює над поповненням запасів пального, тому кількість транспорту на маршрутах поки не будуть зменшувати: «Буду інформувати, ми активно працюємо. Поки що випуск транспорту не зменшуємо, але ситуація з пальним є непростою і це виклик для нашого комунального «Електроавтотранс». Це проблема. Працюємо, щоб цей запас був», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.

Через нестачу та здорожчання пального у Рівному, до прикладу, майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту на міських маршрутах: станом на обід понеділка, 2 травня, у місті курсувало близько 110 маршруток із 200 маршруток. У Закарпатській області планують збільшити обсяги ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже ввозять місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси нафтопродуктів. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне.