Через дефіцит та здорожчання пального на маршрути у Рівному вийшли менше маршруток, ніж зазвичай. Про зменшення кількості громадського транспорту повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. Він не уточнив, наскільки саме зменшився випуск громадського транспорту, однак, за даними порталу Eway, станом на обід 2 травня у місті курсувало близько 110 маршруток. Зважаючи на те, що в середньому у Рівному щодня їздять близько 200 маршруток, на рейси сьогодні не виїхала майже половина автопарку.

Про це мешканців міста попередив рівненський міський голова Олександр Третяк. За його словами, 2 травня на маршрути виїхали менше автобусів, ніж раніше. «Сьогодні практично більшість вийшла, але зауважу, що перевізники, використовують резерви палива. Скільки з них зможуть продовжити рух завтра і впродовж тижня, спрогнозувати важко», – зазначив він. Згідно з даними сайту EasyWay, станом на 14:00 на маршрутах працюють 109 автобусів.

Наразі з поставниками пального ведуть перемовини, аби перевізники могли отримати перші поставки. «Постачальники палива не готові спрогнозувати коли точно і за якою ціною відновиться продаж. Працюємо з ними, аби громадський транспорт був в пріоритеті. Також плануємо оптимізувати випуск автобусів приватних підприємств-перевізників аби забезпечити мінімально можливу межу рентабельності в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Також Олександр Третяк додав, що це не стосується електротранспорту. 66 рівненських тролейбусів курсують за звичним графіком.

Російські військові активно атакують нафтобази по всій Україні, аби створити дефіцит пального. Ворожих ракетних ударів зазнали дві нафтобази на Рівненщині. Зокрема, 6 березня постраждала нафтобаза в Дубно, вже 28 березня ворог завдав ракетного удару по нафтобазі в Рівненському районі.