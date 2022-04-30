Кабінет міністрів підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях, повідомив у п’ятницю, 29 квітня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Торговельні надбавки нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, яку розраховує НАК «Нафтогаз».

За його словами, для дизельного палива надбавку підвищили з 5 до 7 грн з урахуванням ПДВ (на 40%) а для автомобільних бензинів – з 4,55 до 6,50 грн з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

Як зазначила «Економічна правда», за останніми розрахунками Мінекономіки на 22 квітня, середня ціна літра дизпалива становить 33,66 грн, а бензинів – 29,55 грн. Таким чином, з урахуванням максимальної націнки гранична вартість дизпалива не має перевищувати 40,66 грн/л, а бензину – 36,05 грн.

До слова, на цьому ж засіданні уряд продовжив дію застосування граничного рівня торговельної надбавки на суспільно значущі продовольчі товари на весь період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування. Також уряд залишив незмінною ціну газу для населення.

Нагадаємо, на тлі війни і руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. У деяких компаніях-власниках АЗС заявляли про можливість покрити дефіцит пальним з-за кордону, але, за їхніми словами, через наявне держрегулювання його завезення буде збитковим.

Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим працюючим нафтопереробним заводом в Україні. Однак у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.