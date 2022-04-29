На українських АЗС далі спостерігається дефіцит пального, тому мережі заправок продають його обмежено. У найближчі тижні ситуація з нестачею пального, особливо бензину, може погіршитись. Про це повідомили у великих мережах АЗС, пише профільне видання Enkorr.

Як повідомило видання у п’ятницю, 29 квітня, останнім часом на АЗС спостерігається нестача пального, яка, за прогнозами «А-95», триватиме найближчими тижнями. Наразі на ринку пального діють кілька схем щодо продажу пального:

20 л на одну автівку в разі заправки автомобіля бензином або дизелем;

20 л пального на один автомобіль в конфігурації 10 л бензину плюс 10 л газу чи дизельне пальне/газ;

автогаз відпускається без обмежень;

Так, у мережі АЗС Socar повідомили, що наразі продають 20 л пального на один автомобіль, а великогабаритним вантажівкам – 50 л. «Наразі компанія не має наміру зменшувати норми відпуску пального, проте як буде найближчим часом, сьогодні спрогнозувати важко», – зазначили у прес-службі Socar.

В мережі ОККО діють обмеження залежно від виду пального – це від 10 до 20 літрів, автогаз – до повного баку.

«Є певні обмеження і по дизпаливу. Для того, щоб дізнатися про наявність того чи іншого виду пального, про можливу форму оплати (готівка, талони тощо) й чинні обмеження на конкретний вид пального, потрібно або скористатися картою на нашому корпоративному сайті, яка оновлюється в оперативному режимі, або подзвонити на «гарячу лінію» ОККО, або скористатися чат-ботом у телеграм-каналі, попередньо увімкнувши геолокацію на телефоні», – пояснюють у компанії.

У компанії WOG повідомили, що зараз ситуація з лімітами на пальне не змінювалася. З’ясувати актуальну інформацію щодо відпуску пального на АЗК WOG і актуальної ціни на нього теж можна за допомогою спеціально створеного чат-бота в телеграм-каналі мережі.

«Загалом відпуск пального можливий тільки 20 л: або 20 л бензину, або 20 л газу, або 10 л бензину й 10 л газу», – пояснила оператор чат-боту Тетяна.

Миколаївська компанія «Кворум» теж продає не більше 20 л пального в бак одного автомобіля. Компанія «Автотранс» наразі торгує автогазом, продаючи його без обмежень, а ось продаж бензину й дизельного пального, як пояснили у мережі, їм довелося тимчасово призупинити.

«Причина відома всім: через існуюче держрегулювання цін на бензини й дизельне пальне немає змоги придбати пальне за такою ціною, яка б дозволила торгувати за граничними цінами. Тобто, немає сенсу завозити пальне, яке ми не зможемо реалізувати бодай не у збиток», – зазначили в «Автотрансі».

Що ж до автогазу, кажуть у компанії, то за відсутності держрегулювання ціна на нього хоч і висока, але не критична, що дає змогу забезпечити цим видом палива споживача.

Автомобілі критичної інфраструктури, швидкі допомоги і транспорт ЗСУ за наявності пального у всіх мережах АЗС заправляються без обмежень.

Раніше директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн заявив, що в найближчі тижні на заправках буде спостерігатися дефіцит палива, особливо бензину.

«Багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а будуть продавати паливо корпоративним клієнтам безготівко, але і тут будуть вводитися обмеження. Наприклад, у вантажівку будуть лити не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз», – спрогнозував Куюн.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада запровадила нульовий акциз на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Ще на початку війни великі мережі АЗС запроваджували обмежений продаж бензину і дизпалива – тоді це було пов'язано з ажіотажем, який спостерігався за автозаправках. Згодом частина АЗС ввели обмеження на дизпаливо – його можна було придбати лише за спеціальними талонами, які видають військові адміністрації.