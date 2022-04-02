Пальне в України буде, але 92-й бензин зникне, а газ стане дорожчим. Обстріли Росією нафтобаз в Україні не впливають на ринок і він незабаром стабілізується. Такі прогнози в великому інтерв’ю BBC Україна дав директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн. ZAXID.NET публікує головні тези з цього інтерв’ю.

Про кризу на початку війни

Це стало шоком. Ми бачили, як з перших днів нафтобази, заправні станції почали вибухати. Ніхто не був готовий до такої екстремальної ситуації. Питання було не стільки в наявності пального, а в тому, що персонал заправних станцій та менеджмент компаній-постачальників не ризикували працювати, щоб не наражати людей на небезпеку.

Активізувалися ті коридори, які раніше не використовувались. Наприклад, Вінницька область, Хмельницька, Тернопільська, які завжди були спокійними й з невисоким рівнем споживання, але саме через них пролягала та дорога на Захід, якою скористалися мільйони людей. Відповідно навантаження було нерівномірним, одні регіони були спустошені, особливо Харків, Луганська й Донецька області, а на інші припала висока інтенсивність споживання.

Станції не справлялися з потоком машин. Але бачимо, що ринок швидко адаптувався. Не було простих рішень, тому досі зберігаються певні обмеження щодо продажу нафтопродуктів, особливо бензину. Компанії вимушені задовольняти попит якомога більшого числа споживачів, тому квотують продаж.

Для прикладу, в тебе є тисяча літрів: їх можуть забрати або 50 людей, або 100 людей. Тому компанії роблять так, щоб якомога більше людей могли заправити машину.

Про обмеження на заправках

Я би не став драматизувати ситуацію, цей перший шок минув. Завдяки роботі учасників ринку пік навантаження на заправку та дорожню інфраструктуру вдалося пройти. Люди виїхали. Наприклад, на початку війни з Києва до Львова дорога була три дні. Зараз хто їде, то доїжджає буквально за півдня. Ми можемо пристосуватися до нових реалій, розподілити потоки.

Що таке ринок? Це транспортна частина, ті ж бензовози. У мирний час була одна конфігурація логістики, зараз вона перелаштована.

Я не думаю, звичайно, що буде якась профіцитна ситуація - війна є війною. За моїми оцінками, залишилось менше половини АЗС, які працювали до війни. Я бачу, що зберігається режим обмежень і потрібно розуміти, що краще хай буде такий режим, ніж не буде пального.

В критичні дні, коли було складно й спостерігався великий наплив, то обмеження було й по 10 літрів на машину. Зараз я бачу, що цей режим трохи послабшав, тобто обмеження в 20-30 літрів. Це стосується здебільшого бензину. По дизпальному взагалі не бачу, щоб були якісь обмеження. Тому ситуація нормалізувалась, але я не думаю, що ми повернемось до часів, коли у нас буде повна «стела» кількох марок бензинів або дизпального.

Сподіваюсь, з квітня режим квотування буде більш ліберальним, а може взагалі від нього відмовляться.

Про вибір і ціни на бензин та газ

Великих залишків бензину й раніше не було. Цей продукт продавався через заправні станції, його продаж був прогнозований, компанії розуміли, що бензину має бути на 10 днів. На відміну від дизпального, якого, дійсно, є й були великі запаси. Це найбільш масовий продукт, що використовується промисловістю. Тому в нього більше споживання, відповідно, були більші залишки.

З бензином довелося перегрупуватися. Наприклад, ніхто не очікував, що у Тернополі зросте споживання в 5 разів, треба було забезпечити пальне з віддалених терміналів. Це було фрагментарно, у всіх мереж по-різному.

Що стосується 92-го бензину, то його взагалі більше не буде у нас. Його не виробляють у Європі. По газу ситуація складна. Його залишки теж невеликі були, ми, скажімо так, їх уже доїдаємо.

Уряд зробив радикальний крок, коли скасував акцизний збір на нафтопродукти повністю і зменшив ПДВ з 20-ти до 7%. У мирний час на це було б марно сподіватися, але такий крок дозволив зменшити ціни та навантаження на людей, але призвів до того, що податок на бензин та на скраплений газ зрівнявся.

Скраплений газ став відносно дорогим. Його споживання було аргументовано нижчою вартістю, а дешевим він був внаслідок великої різниці в податках. Коли ці податки зрівняли, газ став дорожчим. Зараз він буде коштувати 75% від ціни бензину.

Попит на газ буде тільки в тих регіонах, де не буде бензину, але там, де він потрібен для побутових споживачів, які використовують для своїх потреб газ у балонах, для них ці обсяги будуть підтягуватись, але масово скраплений газ поки що зникне.

Якби зараз уряд не зробив кроки по скасуванню податків, ціна була б до 50 грн за літр, але через те, що податки прибрались, ми маємо 34 грн/літр на бензин та 37 грн/л на дизпальне.

Ринок в турбулентності, буває ціна за день зростає на 10%, а наступного падає на 5%, потім ще на 8%, потім знову зростає. Для прикладу: котирування дизпального у березні коливалося в діапазоні 1000-1400 доларів за тонну, на 40% цей перепад відбувся.

Зараз прогнозувати важко, але те, що я побачив в березні, ринок має стабілізуватись, нехай на досить високих рівнях. Є потреба в альтернативі російській нафті, але потрібен час. Це Іран, Саудівська Аравія, Венесуела. Українські трейдери за допомогою європейських й американських партнерів вже знайшли, як постачати пальне в необхідних обсягах на ринок.

Про атаки РФ на нафтобази

Це досить логічний крок зі сторони агресора, така собі класика. Ні на що це не вплине. Постачати пальне будуть, як і постачали. Тим більше, що в Україні немає жодних вимог щодо зберігання та формування запасів пального. Пальне дуже дороге, тому ніхто не хоче заморожувати великі обігові кошти на цих запасах.

Відповідно ті бази, які вони торпедували, не містили особливих запасів нафтопродуктів. Ринок України вже давно працює з коліс. Запасів ми не маємо. Ця стратегія жодним чином не вплине на оперативне постачання пального.

Вони [росіяни] мислять своїм ринком. У них великий ринок, велике виробництво, вони роблять запаси і на внутрішньому ринку, і для експортного. Це для них звичне. Вони вважають, що тут так само все функціонує. Але ж коли ми постачаємо з Європи, пальне їде відразу до споживачів.

Те, що горить на нафтобаза – це так званий мертвий залишок, який не можна висушити запас повністю. Там постійно зберігається те, що не можна викачати. По-друге - це пари. Пари пального навіть страшніше з вибухонебезпечної точки зору, ніж саме пальне. Тому саме пари горять, а не нафтопродукт.