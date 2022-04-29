Генерал-лейтенант Володимир Кравченко служить в російській армії з 1983 року

Командувача 11 армії військово-повітряних сил Росії Володимира Кравченка підозрюють у атаках на нафтобази Рівненщини. За версією слідства, саме він віддавав накази про бомбардування. Військовому заочно вручили підозру у вчиненні одразу трьох злочинів: веденні агресивної війни, посяганні на територіальну цілісність України та порушенні законів війни.

За даними слідства, генерал-лейтенант, командувач 11 армії ВПС РФ, у березні цього року віддав накази на ракетно-бомбове бомбардування території України, в тому числі і нафтобаз, розташованих на території Рівненської області.

Командири нижчої ланки повідомили ці накази пілотам бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі у Білорусі, та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури командувачу 11 армії військово-повітряних сил РФ заочно повідомлено про підозру у веденні агресивної війни, умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків, а також у порушенні законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що 11 армію ВПС Росії очолює генерал-лейтенант Володимир Кравченко. За інформацією головного управління розвідки, він також керував авіабомбардуваннями Чернігівської та Київської областей, що призвело до загибелі людей.

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія атакували дві нафтобази на Рівненщині. 26 березня постраждала нафтобаза в Дубно, вже 28 березня ворог завдав ракетного удару по нафтобазі в Рівненському районі. Рятувальники гасили пожежу майже дві доби.