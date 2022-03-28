Ввечері 28 березня росіяни завдали ракетного удару по Рівненській області. За інформацією голови військової адміністрації, атакували нафтобазу. На місце вже виїхали рятувальники. За два дні до цього, 26 березня, росіяни атакували нафтобазу в місті Дубно.

Інформацію про це підтвердив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль близько 21:20 у понеділок, 28 березня. «Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія. Нагадую, що тривога триває, перебуваємо в укриттях», – зазначив Віталій Коваль.

Додамо, що повітряну тривогу на території Рівненщини оголосили о 20:31, а сигнал про відбій прозвучав о 21:34.

За два дні до цього, ввечері 26 березня, росіяни атакували нафтобазу в місті Дубно. Обійшлось без жертв, пожежу вдалось локалізувати вже за декілька годин.

Також ввечері 27 березня ворог атакував нафтобазу в Луцьку. За інформацією військових, по ній вдарила крилата ракета, випущена зі сторони Білорусі. Як наслідок, на нафтобазі розгорілась потужна пожежа. Станом на 21:30 рятувальники продовжують гасити полум'я.