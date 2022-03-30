На ліквідацію пожежі рятувальники витратили більше 40 годин

На Рівненщині рятувальники завершили гасити потужну пожежу на нафтобазі. Займання виникло через ракетний обстріл, якого зазнала нафтобаза ввечері 28 березня. На ліквідацію полум'я знадобилось більше 40 годин.

Про це повідомили в ДСНС у середу, 30 березня, близько 14:30. «Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області. На місці працювали 67 вогнеборців, 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нафтобаза у Рівненському районі зазнала ракетного удару ввечері 28 березня, близько 21:00. На місце одразу виїхав голова адміністрації Віталій Коваль. Він заспокоїв громадян, що хімічний та радіаційний фон, згідно з результатами замірів, залишається у нормі.

Додамо, що це вже друга на Рівненщині нафтобаза, яку атакували росіяни. Попередня атака сталась 26 березня, тоді ворог випустив ракети по складу палива у місті Дубно.