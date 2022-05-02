Закарпатська область збільшить обсяги ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже ввозять місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси. У Закарпатській військовій адміністрації запевняють, що пальне постачається постійно, а черги на автозаправках спричинені, в основному, панікою населення.

Як під час брифінгу у понеділок, 2 травня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, наразі на території області дійсно спостерігається зменшення постачання пального, що спричинило значні черги на автозаправках. «Це більше викликано панічними настроями населення, скільки всі розуміють, що менше пального і хочуть заправити повний бак. Ми попрацювали із малими операторами, як закуповували паливо закордоном. Наразі налагоджено постачання пального на територію області із країн ЄС. У найближчі дні ці кроки будуть відчутні на наших АЗС», – сказав голова обласної військової адміністрації..

За словами заступник голови Закарпатської ОВА Василя Іванча, раніше частка ввезення пального із ЄС на автозаправні станції на території області становила не більше 5%, зараз її збільшать до 30%. «П’ять відсотків ввозилися з ЄС, решта потрапляла через розгалужені всеукраїнські мережі. Ми розуміли, що рано чи пізно буде проблема і нестача нафтопродуктів в області. Загалом Закарпаття споживає близько 30 тис. тонн палива на місяць, не менше 10-12 тис. тонн нафтопродуктів зараз місцеві підприємці ввозитимуть із-за кордону, збільшимо частку ринку до 30%. Протягом цього тижня це буде відчутно», – сказав Василь Іванчо. За його словами, протягом року логістичне постачання нафтопродуктів у країні зміниться і Закарпаття не матиме проблем із постачанням пального.

Для ввезення пального на територію Закарпаття на кордоні зі Словаччиною буде окремий коридор, є домовленості щодо найшвидшого варіанту митного оформлення пального. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, «це буде займати лічені хвилини» при умові дотримання протоколу.