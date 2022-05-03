Голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців Буковини із розумінням поставитися до ситуації із нестачею пального та не користуватися транспортом без нагальної потреби. Разом із тим в області наразі не планують скорочувати кількість громадського транспорту.

Як у вівторок, 3 травня, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, нестача пального є в усій Україні, Буковина – не виняток. Голова ОВА попросив мешканців Чернівецької області не панікувати, а також не їздити транспортом без нагальної потреби.



«Прошу вас не панікувати і без відсутності дійсно нагальної потреби не використовувати зайвий раз транспортні засоби. Прошу вас дотриматися у приватному користуванні режиму економії або раціонального використання цього пального», – сказав у своєму відеозверненні Сергій Осачук.

За його словами, проблема невдовзі буде вирішена: «Уряд активно працює разом із нафтотрейдерами для того, щоби в найближчі терміни, впродовж найближчого тижня – 10 днів – цю проблему вирішити», – наголосив Сергій Осачук.

Нагадаємо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.

Через нестачу та здорожчання пального у Рівному, до прикладу, майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту на міських маршрутах: станом на обід понеділка, 2 травня, у місті курсувало близько 110 маршруток із 200 маршруток. У Закарпатській області планують збільшити обсяги ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже ввозять місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси нафтопродуктів.