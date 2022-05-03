Голова Чернівецької ОВА закликав мешканців області менше користуватися авто
Сергій Осачук закликав мешканців Буковини економити пальне
Голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців Буковини із розумінням поставитися до ситуації із нестачею пального та не користуватися транспортом без нагальної потреби. Разом із тим в області наразі не планують скорочувати кількість громадського транспорту.
Як у вівторок, 3 травня, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, нестача пального є в усій Україні, Буковина – не виняток. Голова ОВА попросив мешканців Чернівецької області не панікувати, а також не їздити транспортом без нагальної потреби.
«Прошу вас не панікувати і без відсутності дійсно нагальної потреби не використовувати зайвий раз транспортні засоби. Прошу вас дотриматися у приватному користуванні режиму економії або раціонального використання цього пального», – сказав у своєму відеозверненні Сергій Осачук.
За його словами, проблема невдовзі буде вирішена: «Уряд активно працює разом із нафтотрейдерами для того, щоби в найближчі терміни, впродовж найближчого тижня – 10 днів – цю проблему вирішити», – наголосив Сергій Осачук.
Нагадаємо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.
Через нестачу та здорожчання пального у Рівному, до прикладу, майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту на міських маршрутах: станом на обід понеділка, 2 травня, у місті курсувало близько 110 маршруток із 200 маршруток. У Закарпатській області планують збільшити обсяги ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже ввозять місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси нафтопродуктів.