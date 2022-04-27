Міський голова Івано-Франківська Руслан Мрацінків попередив про зменшення заробітних плат і скорочення штату міськвиконкому. Таке рішення прийнято через складну ситуацію з фінансами через війну. Разом із тим мер не уточнив, на скільки працівникам виконавчого комітету зменшать зарплатню і скільки людей залишиться працювати у штаті.

Про скорочення штату виконавчого комітету Івано-Франківської міськради Руслан Марцінків повідомив під час ранкового ефіру в середу, 27 квітня. Міський голова наголосив, що це – вимушений крок. «Не дуже приємна новина. Знаєте, що коштів стає все менше, ухвалили рішення дуже непросте. Це – скорочення штату міського виконавчого комітету, а також зменшення заробітних плат. Це вимушений крок. Розуміємо, що це непросто робити, але мусимо сьогодні затягнути паски, щоб перемогти», – сказав Руслан Марцінків.

Також він додав, що колектив міськвиконкому вирішив частину заробітної плати перерахувати на потреби Збройних сил України. Руслан Марцінків подякував працівникам і профспілці за розуміння та сказав, що вважає, що зменшення штату виконкому – приклад для всіх.

«Зменшуємо зарплати, зменшуємо штат. Я вважаю, що в цей час це такий добрий приклад для всіх. Треба затягнути паски, щоб ми перемогли, бо ситуація дуже і дуже непроста», – наголосив Руслан Марцінків.