В Івано-Франківську депутати змінили структуру виконавчого комітету, скоротили штат апарату міськради і зменшили зарплати працівникам мерії. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні сесії у вівторок, 3 травня. Причина – фінансова ситуація, що склалася через війну.

Загалом штат апарату виконкому Івано-Франківської міської ради скоротили на 50 одиниць. Крім того, більшість профільних заступників мера Руслана Марцінківа стали директорами департаментів Івано-Франківської міської ради. Таким чином відбулося скорочення директорів департаментів.



«Департамент освіти та науки очолила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Заступник міського голови Віталій Федорів став за сумісництвом директором Департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Микола Вітенко очолив Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства, а Тарас Полатайко – Департамент благоустрою. Заступник міського голови Руслан Гайда став директором Департаменту по взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті мера Руслана Марцінківа.

Нагадаємо, про плани скоротити штат і зменшити зарплату працівникам міськвиконкому міський голова Івано-Франківська Руслан Мрацінків повідомив у середу, 27 квітня. За його словами, таке рішення прийнято через складну ситуацію з фінансами через війну. Міський голова наголошував, що це – вимушений крок. «Не дуже приємна новина. Знаєте, що коштів стає все менше, ухвалили рішення дуже непросте. Це – скорочення штату міського виконавчого комітету, а також зменшення заробітних плат. Це вимушений крок. Розуміємо, що це непросто робити, але мусимо сьогодні затягнути паски, щоб перемогти», – зазначав Руслан Марцінків.

Також він наголошував, що колектив міськвиконкому вирішив частину заробітної плати перерахувати на потреби Збройних сил України. Руслан Марцінків подякував працівникам і профспілці за розуміння та сказав, що вважає, що зменшення штату виконкому – приклад для всіх.