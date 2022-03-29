Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади почати обробляти сільськогосподарські землі, оскільки є необхідність у запасі продуктів. Необроблені сільськогосподарські ділянки мер міста погрожує вилучати на потреби ЗСУ.

Про необхідність початку сільськогосподарських робіт міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав у вівторок, 29 березня, під час ранкового ефіру. Міський голова розповів про старт пасажирських перевезень до сільськогосподарських ділянок, а також закликав усіх мешканців громади, хто володіє змеленими ділянками, почати їх обробляти.

«Зовсім скоро розпочнуться перевезення до садово-городніх товариств. Чотирнадцять маршрутів їздитимуть, аби громада могла зайнятись роботами із посадки різних культур, овочів. Дуже важливо максимально обробляти кожен клаптик землі. Ми також чекаємо на старт від нашого КП «Франківськ Агро», – будемо садити поля, адже розуміємо, що нам необхідний запас продуктів», – зазначив Руслан Марцінків.

Необроблені сільськогосподарські ділянки мер Івано-Франківська пригрозив вилучати на потреби військових. «Особливо звертаюся до мешканців нашої громади: всі сільськогосподарські землі повинні бути оброблені. Будемо складати акти і хто не обробив землю – будемо у військовий час вилучати на потреби забезпечення Збройних сил України. Тому врахуйте цю інформацію», – зазначив міський голова Івано-Франківська.

Зазначимо, до Івано-Франківської громади, окрім міста, входить ще вісімнадцять навколишніх сіл. Раніше міський голова Руслан Марцінків закликав мешканців громади готуватися до весняно-польових робіт та анонсував запуск 15 маршрутів до дачних ділянок. За словами мера Івано-Франківська, щоб забезпечити потреби міста та військових, важливо, щоб вся земля на території громади була розорана і на ній були насаджені овочі.