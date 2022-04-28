49-річний Олександр Горячкун є представником партії «Слуга народу»

Депутати Мукачівської міськради обрали 49-річного Олександра Горячкуна секретарем ради. Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії у четвер, 28 квітня. У березні міськрада достроково звільнила секретарку ради Яну Чубирко, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ.

Як повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, кандидатуру Олександра Горячкуна під час таємного голосування підтримали 32 депутати. Він є заступником голови фракції політичної партії «Слуга народу» в Мукачівській міськраді.

За даними прес-служби міськради, Олександр Горячкун народився 20 квітня 1973 року в селі Клячаново Мукачівського району Закарпатської області. Навчався в Мукачівському кооперативному технікумі та у Львівській комерційній академії. Працює заступником директора ТОВ «Закарпатська продовольча компанія».

Нагадаємо, 23 березня, депутати Мукачівської міської ради достроково припинили повноваження секретарки міськради, екс-помічниці нардепа Віктора Медведчука 24-річної Яни Чубирко, яка представляла партію ОПЗЖ, заборонену в Україні. Участь у засіданні взяли всі депутатські фракції, окрім ОПЗЖ: чотирьох представників фракції на сесію не пустили. Через це у приміщенні міськради виникли сутички, тоді поліція затримала 19 осіб.