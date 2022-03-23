Яна Чубирко була обрана секретаркою Мукачівської міськради у листопаді 2020 року

Депутати Мукачівської міської ради достроково припинили повноваження секретарки міськради, екс-помічниці нардепа Віктора Медведчука 24-річної Яни Чубирко, яка представляла партію ОПЗЖ, заборонену в Україні. Відповідне рішення депутати прийняли у середу, 23 березня, під час сесії міськради. Участь у засіданні взяли всі депутатські фракції, окрім ОПЗЖ: чотирьох представників фракції на сесію не пустили. Через це у приміщенні міськради виникли сутички, поліція затримала 19 осіб.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Мукачівської міської ради, рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Мукачівської міської ради Яни Чубирко під час таємного голосування підтримав 31 депутат із 38. Участь у сесії міськради взяли всі депутатські фракції, окрім ОПЗЖ, що складалася із чотирьох депутатів: «Команда Андрія Балоги», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє», «Батьківщина», «Слуга народу».

Народний депутат України Віктор Балога заявив, що мукачівських депутатів від ОПЗЖ на засідання сесії не впустив особисто він: «Представникам цієї партії нема чого робити у жодній раді в Україні. Тому я особисто не впустив депутатів ОПЗЖ на сесію і не дозволив їм пройти. Натомість, поліція та силовики за вказівкою губернатора, почала чинити спротив мені з намаганнями пропустити депутатів ОПЗЖ. Поліція "по безпредєлу" затримала людей, які були поруч зі мною за нібито спротив поліції», – написав Віктор Балога у Facebook.

Зазначимо, 24-річна Яна Чубирко на місцевих виборах 2020 року була обрана депутаткою Мукачівської міської ради від партії ОПЗЖ, за неї віддали голоси 675 виборців. Секретарем міської ради депутатку обрали 26 листопада 2020 року голосами 25 депутатів міськради. За інформацією з відкритих джерел, Яна Чубирко є донькою депутата Закарпатської обласної ради, керівника фракції ОПЗЖ в облраді Івана Чубирка. У 2019 році Яна Чубирко працювала помічницею депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року РНБО вирішила призупинити діяльність усіх проросійських партій в Україні. До списку заборонених увійшли «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Зазначимо, фракції ОПЗЖ та представники партій наразі діють в Закарпатській обласній раді (6 депутатів), в Ужгородській міській раді (6 депутатів), у Хустській, Свалявській, Тячівській міських радах (по три), у Виноградівській та Чопській міськрадах (по два), а також інших місцевих радах.

Пізніше у прес-службі Закарпатської обласної ради повідомили, що, відповідно до заяв депутатів, із середи, 23 березня, в облраді перестала існувати фракція ОПЗЖ. Натомість створено депутатську групу «Рідний край».

P.S. Пізніше прес-служба поліції Закарпаття повідомила про затримання 19 місцевих мешканців за сутички в Мукачівській міській раді, що виникли перед початком сесії, на якій розглядали зняття з посади секретарки міськради Яни Чубирко від ОПЗЖ. Наразі всі чоловіки затримані, вони перебувають у відділку поліції. Відомо, що частина із затриманих є представниками приватної охоронної фірми.