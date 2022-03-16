Депутат селищної ради на Харківщині готувався до захоплення державної влади. Депутат від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» телефоном надавав вказівки представникам молодіжного крила цієї політичної партії. Він закликав до насильницьких дій та готувався до захоплення влади.

«Депутат від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» телефонував представникам молодіжного крила цієї політичної партії та повідомляв, що в найближчий час м. Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних сил РФ, які будуть підтримувати політичний рух партії. Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. Харкова та області іншу владу», – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Депутату Солоницівської селищної ради висунули підозру за ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину) та ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

В Генпрокуратурі не називають прізвища депутата. Але, за інформацією ZAXID.NET, йдеться про депутата Андрія Лазуренка. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. Був директором юридичної компанії «Ангард-АТТ». До слова, його дружина Юлія Лазуренко також є депутаткою Солоницівської селищної ради від ОПЗЖ.

Нагадаємо, нещодавно підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності оголосили народному депутату України Іллі Киві. Також у нардепів ОПЖЗ при спробі втечі за кордон вилучили зброю і готівку.