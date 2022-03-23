Серед затриманих є представники місцевої приватної охоронної фірми

Закарпатська поліція затримала 19 місцевих мешканців, які були учасниками сутички в Мукачівській міській раді у середу, 23 березня. Конфлікт виник перед початком сесії, на якій розглядали зняття секретаря від ОПЗЖ. Наразі всі чоловіки затримані, вони перебувають у відділку поліції. Відомо, що частина із затриманих є представниками приватної охоронної фірми.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці отримали виклик про конфліктну ситуацію у Мукачівській міській раді. «На місці події поліцейські застали групу агресивно налаштованих осіб, які вчиняли конфлікт, в тому числі із застосуванням фізичної сили. Зловмисники не реагували на вимоги поліцейських негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на працівників поліції», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що всі затримані є мешканцями Закарпатської області, їхні особи встановлюються, серед затриманих є представники місцевої приватної охоронної фірми. Виклик поліцейські отримали про сутичку із застосуванням фізичної сили. Наразі правоохоронці виясняють, що саме спричинило конфлікт в приміщенні Мукачівської міської ради.

За інформацією правоохоронців, 19 затриманих доставили до районного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі наразі кваліфікували дії чоловіків за ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство). За вчинене закарпатцям загрожує до 5 років позбавлення волі.

Зазначимо, вранці середи, 23 березня, у Мукачівській міській раді відбулася сесія, на якій депутати таємним голосуванням зняли з посади 24-річну секретарку міськради Яну Чубирко, що представляла ОПЗЖ. За даними прес-служби Мукачівської міськради, участь у засіданні взяли всі депутатські фракції, крім ОПЗЖ. Водночас нардеп Віктор Балога заявив, що особисто не допустив на засідання представників фракції ОПЗЖ, зазначивши, що поліція та силовики чинили йому спротив з намаганнями пропустити депутатів ОПЗЖ до зали. На відео, яке оприлюднила поліція, також видно і депутата ВР Віктора Балогу: під час сутички він спілкується з одним із правоохоронців.

На сутички у Мукачівській міській раді відреагував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, який звинуватив місцевих політиків, які хочуть створити напругу в кількох громадах.

«Ви вирішили сприяти ворогу? Ми вам цього не дозволимо і будемо жорстко зупиняти будь-які передумови до розхитування ситуації на Закарпатті. Правоохоронні органи працюють чітко й рішуче на попередження та припинення дестабілізаційних чинників в умовах воєнного стану. І сьогодні вони вкотре діяли активно в Мукачівській міській раді, щоб убезпечити людей від небезпеки та локалізувати увесь той безлад, який хтось мав на меті створити у власних політичних інтересах, поставивши життя людей та стабільну безпекову ситуацію в регіоні під загрозу», – заявив Віктор Микита.