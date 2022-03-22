СБУ повідомила про черговий російський інформаційний вкид щодо нібито бажання угорської громади Закарпаття від’єднатися від України. Окрім цього, мешканцям Берегівського району, де зосереджена значна частина закарпатських угорців, надійшли смс-повідомлення із погрозами начебто від українців.

Як у вівторок, 22 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, це чергова провокація: «В інформаційне поле зроблено черговий «вкид» про те, що нібито «угорська громада області бажає від'єднатися від України». Завчена історія про потаємні «бажання» угорців дуже убога: росіяни не намагаються навіть замінити ключові формулювання у своїх повідомленнях», – йдеться у повідомленні СБУ.

Разом із тим, про надходження провокаційних смс-повідомлень закарпатським угорцям повідомляв і мер Берегова Золтан Бабяк. «З ворожої території почалася масова розсилка смс-повідомлень на мобільні номери мешканців громади із провокативними гаслами. Просимо не звертати на ці повідомлення уваги та зберігати спокій. Правоохоронні органи вже займаються розслідуванням цієї провокації», – зазначив Золтан Бабяк у Facebook.

За даними СБУ, представникам угорської громади надійшли смс-повідомлення начебто адресовані від українців із закликом «Мадярів на ножі!». Скріни з такими повідомленнями також публікують у соцмережах мешканці Берегова.

Фото Дмитра Тужанського/Facebook

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита зазначив, що наразі в області фіксують підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття.

За його словами, об’єктом цих заходів знову стала закарпатські угорці, яким почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами. Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване «бажання угорської громади Закарпаття від'єднатися від України».

«Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Ситуація повністю контрольована», – запевнив Віктор Микита.

За інформацією директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського, провокаційні повідомлення мешканцям Закарпаття надсилають уже другий день поспіль. «Повідомлення отримують переважно мешканці Берегівської ОТГ, де компактно проживають як українці, так і угорці. Також за моєю інформацією, подібні повідомлення отримали мешканці інших регіонів України, не із Закарпаття. Очевидно, російські спецслужби користуються специфічними базами операторів», – зазначив Дмитро Тужанський у Facebook.

Нагадаємо, схожий текст із закликом антиугорського змісту вже розповсюджувався у Берегові у травні 2021 року. Тоді СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Чоловіки діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів. Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в у Берегові. На листівках був текст антиугорського змісту: «Мадярів на ножі! Геть з української землі! Даємо Вам один тиждень і почнемо труїти як щурів! Слава нації! Смерть ворогам!». Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.