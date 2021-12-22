Листівки у Берегові були розповсюджені напередодні травневних свят

Берегівський районний суд виніс вирок трьом чоловікам, які надрукували та поширили 20 антиугорських листівок у травні 2021 року у Берегові. Зазначається, що головний обвинувачений побачив оголошення про друк листівок у Дніпрі, погодився їх надрукувати та розповсюдити. До виконання замовлення він залучив ще двох чоловіків. За скоєне головний виконавець отримав рік умовно, двоє інших заплатять штраф у сумі 10,2 тис. грн. Замовника так і не знайшли, однак раніше повідомлялося, що листівки у Берегові розклеювали на замовлення російських кураторів.

Як повідомляє «Судовий репортер», у квітні 2021 року у Дніпрі головний обвинувачений побачив у Telegram оголошення про роботу. «Пропонувалося виготовити 500 листівок формату «А4» із підготовленим автором оголошення друкованим текстом, які в подальшому треба розклеїти в місті Берегове Закарпатської області. За це замовник обіцяв 30,2 тис. грн винагороди. Обвинувачений пристав на цю пропозицію і виготовив 20 листівок, макет яких надіслав замовник», – йдеться у матеріалі.

У вироку Берегівського районного суду вказується, що фігуранти справи – Сергій Гончаров, Іван Левченко та Владислав Ніконович, мешканці Дніпра, Луганська та Горлівки. Один із обвинувачених – військовослужбовець.

Зазначається, що чоловіки приїхали в Берегове у травні, розклеїли листівки на вхідних воротах до будинку секретаря Берегівської міськради, а також парканах інших мешканців вулиці. За це вони отримали кошти на банківську картку.

На листівках був текст антиугорського змісту: «Мадярів на ножі! Геть з української землі! Даємо Вам один тиждень і почнемо труїти як щурів! Слава нації! Смерть ворогам!».

Чоловіки потрапили на камери відеоспостереження, їх затримали. У суді обвинувачені визнали вину. Чоловік, який знайшов оголошення про роботу і потім залучив двох інших співучасників, отримав найсуворіше покарання — 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Два інші підсудні мають заплатити по 10,2 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, у травні 2021 року СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Чоловіки діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів. Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в у Берегові. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.