Чоловіків, яких підозрюють в розклеюванні провокаційних листівок, вирахували їх завдяки записам камер відеонагляду

Правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють в розклеюванні у Берегові Закарпатської області листівок із погрозами українцям угорського походження. Про це повідомив директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський у Facebook.

«У мене є цікаві й оптимістичні новини. Затримано 3-х осіб, які обґрунтовано підозрюються в розклеюванні провокаційних листівок на парканах мешканців Берегова тиждень тому, в ніч з 2 на 3 травня. Цю інформацію мені підтвердили відразу кілька незалежних один від одного джерела у різних правоохоронних інституціях», – написав він.

Тужанський зазначив, що хлопців затримали цими вихідними, на підставі статті 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

За його даними, усі затримані – з Дніпра, а вирахували їх завдяки записам камер відеонагляду, яких у Берегові чимало. Також зловмисники використовували авто для пересування й здійснили кілька дзвінків для координації.

Тужанський припустив, що скоріш за все «розклеювачі» були «дилетанти за наймом» й відтак «тепер дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з’ясувати хто замовник і чи не причетні ці виконавці, або замовники до інших аналогічних українсько-угорських провокацій останнього часу (листи та смс з погрозами, відео тощо)».

Найближчими днями підозрювані будуть на Закарпатті, де їм обиратимуть запобіжний захід, і тоді ж оприлюднять більше інформації щодо справи.

Зазначимо, що поліцейські Берегова 2 травня зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.