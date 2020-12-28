Cуд наклав арешт на майно Василя Брензовича, оскільки воно є речовими доказами у кримінальному провадженні

У понеділок, 28 грудня Апеляційний суд Закарпатської області задовольнив скаргу прокурора і дозволив накласти арешт на майно лідера «Партії угорців України» Василя Брензовича, яке було вилучене під час обшуку як доказ у кримінальному провадженні. Про це повідомила прес-служба Закарпатського апеляційного суду.

«Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд наклав арешт на майно для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, оскільки воно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як інформував ZAXID.NET, на Закарпатті СБУ провела обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудня у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

У Товаристві угорців Закарпаття (ТУКЗ) та політичній силі «Партія угорців України» (КМКС), обшуки СБУ назвали безпрецедентним грубим втручанням, «в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів – «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» та «За Закарпатський угорський інститут» – для проведення обшуків».

Під час акції, проведеної на підставі рішення Запорізького суду в кримінальному провадженні за звинуваченням у сепаратизмі, шукали докази діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності держави, примусову зміну кордонів та нанесення шкоди державі.

До слова, напередодні місцевих виборів 25 жовтня Василь Брензович повідомив, що КМКС підтримає Золтана Баб’яка, чинного мера Берегова, на посаду Берегівського міського голови.