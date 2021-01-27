На думку Петера Сійярто, підтримка угорців на Закарпатті є допомогою українсько-угорським відносинам

Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що підтримка спільноти угорців на Закарпатті є підтримкою і допомогою українсько-угорським відносинам, а не сепаратизмом. З його слів, Угорщина завжди підтримувала суверенітет України.

«Ми завжди підтримували вашу інтеграцію і ваш суверенітет, і тому всі звинувачення, які пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу», – запевнив Сійярто під час спільного брифінгу із міністром МЗС України Дмитром Кулебою, передає «Укрінформ» у середу, 27 січня.

Угорський міністр також висловив сподівання, що зустріч із міністром МЗС України «зупинить погіршення відносини між країнами та поверне цей процес у добрий напрямок».

«На угорців Закарпаття ми дивимося як на таку можливість поєднання з вами. Ми віримо, що коли ми підтримуємо спільноту угорців Закарпаття, то таким чином ми підтримуємо і допомагаємо відносинам між Україною й Угорщиною», – сказав Сіярто.

Нагадаємо, що у середу, 27 січня, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до України з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Відомо, що вони обговорюватимуть подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн.

Напередодні візиту угорське посольство заявило про погрози перед приїздом Сійярто до України. На їхню електронну пошту надійшли погрози від невідомих, які представилися як «патріоті Украині» (мова оригіналу). Лист містив численні граматичні помилки.