Петер Сійярто планує відвідати Україну на запрошення Дмитра Кулеби

Напередодні дипломатичного візиту міністра МЗС Угорщини Петера Сійярто до Києва на електронну пошту угорського посольства в Україні невідомі надіслали листа з погрозами. Про це у вівторок, 26 січня, повідомив міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

«Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "патріоті Украині" (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити», – написав він у Twitter.

Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу) ‍♂️



Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Кулеба також опублікував скрін написаного із помилками листа. Зокрема, у ньому йдеться, що в разі приїзду міністра МЗС Угорщити до України автори погроз «діятимуть вкрай жорстко».

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто планує відвідати Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у середу, 27 січня. Вони обговорюватимуть подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн.