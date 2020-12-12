Депутати Сюртівської ОТГ заспівали гімн Угорщини після складання присяги

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради у зв'язку з виконанням гімну Угорщини депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади в Закарпатській області.

«Обставини дій депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади в Закарпатській області досліджуються в кримінальному провадженні за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), частини 1 статті 111 (держзрада) і частини 3 статті 358 (підробка документів)», – повідомила СБУ у відповідь на запит агенції «Українські новини».

При цьому у спецслужбі не повідомили, чи допитували депутатів у цій справі, пославшись на те, що ця інформація належить до таємниці досудового розслідування.

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді частина депутатів Сюртівської сільради виконала угорський гімн під час присяги. Відповідне відео було опубліковане у Facebook. 1 грудня СБУ повідомляла, що ретельно перевірить цю інформацію.

Посольство Угорщини в Україні повідомило, що депутати спершу заспівали гімн України, а потім – «стару молитву угорців», яка пізніше стала гімном Угорщини. Також у посольстві стверджують, що «особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою», є членом родини політика, який зазнав поразки на цьогорічних місцевих виборах.