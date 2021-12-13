41,4% українців вважають нинішню політику Угорщини щодо угорської національної меншини на Закарпатті – фінансування шкіл, вчителів, надання грантів підприємцям тощо – підготовкою до можливого приєднання цих територій до Угорщини, анексії та окупації, свідчать результати дослідження, яке провели фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії в рамках спецпроекту Re:Open Zakarpattia.

Згідно з дослідженням, 19,9% респондентів вказали, що «це насправді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті», а 18,4% – що «це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду». 20,3% опитаним було важко відповісти на запитання.

Соціологи зазначили, що 51% із тих, хто вважає політику Угорщини щодо угорської нацменшини на Закарпатті підготовкою до анексії Закарпаття, проживають на заході України.

Водночас, за результатами регіонального опитування, проведеного у серпні-вересні 2020 року, 31,5% опитаних жителів Закарпатської області назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині на Закарпатті, а ще 40% – сприянням розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду, 10,6% наголосили, що це послаблює українську національну ідентичність. 17,9% опитаних заявили, що їм важко відповісти на це запитання.

Серед представників національних меншин 36,8% вважають, що це справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті, 24,8% – що це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду. 7,2% опитаних представників нацменшин відповіли, що це послаблює українську національну ідентичність, а 31,2% не змогли відповісти на запитання.

До того ж з вересня 2020 до вересня 2021 року ставлення до угорців з боку опитаних на Закарпатті суттєво поліпшилось: якщо у 2020 році 12% опитаних хотіли б бачити угорців як членів сім'ї та ще 28% як друзів чи колег по роботі, то у 2021 році частка тих, хто хотів би бачити угорців як членів сім'ї зросла до 29%, а як друзів – до 28%.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, крім територій, що тимчасово не контролюються владою України – Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України віком 18 років і більше. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,5% – для показників близьких до 10%.