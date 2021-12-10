48% українців вважають сусідню Білорусь ворожою країною щодо України, а Росію вважають ворожою 72% опитаних, свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

«Білорусь українці здебільшого вважають ворожою країною щодо України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною», – заявили соціологи.

Водночас, як свідчать результати опитування, 56% українців виступають за прямі перемовини України з Росією для припинення війни на Донбасі, а 52% – за введення візового режиму з Росією..

Соціологи повідомили, що найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США і Туреччину. Дещо менша кількість опитаних вважає союзниками Францію, Німеччину та Китай. Останню вважають швидше нейтральною країною.

Загалом соціологи зазначили, що за останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та ВеликоїБбританії і погіршилося щодо Білорусі.

Дослідження громадської думки тривало з 6 по 8 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 мешканців України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення на українсько-білоруському кордоні спільних навчань з Росією, назвав Крим «російським» де-юре і де-факто, а також пообіцяв втрутитися у разі активізації війни на Донбасі й стати на бік Росії.