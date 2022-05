Російська армія має п'ять воєнних завдань в Україні – одне головне й чотири допоміжних. Про це йдеться у звіті американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War, ISW).

Аналітики Інституту стверджують, що основні зусилля Росії зосереджені на сході України, але загалом армія РФ має 5 завдань. Основна ціль – оточення українських військ між трасою Ізюм – Слов'янськ і лінією фронту Кремінна – Рубіжне – Попасна на Луганщині, аби захопити Донецьку та Луганську області повністю.

Чотири допоміжні завдання: завершення захоплення Маріуполя, збереження тиску на Харків, утримання окупованої території на півдні та постійна загроза північно-східній Україні (зокрема, Сумщині) з російської та білоруської території.

Аналітики припускають, що український контрнаступ поблизу Харкова може підірвати російські сили на північночі від Харкова і змусити армію РФ або посилювати позиції поблизу Харкова, або ризикувати втратити всі свої позиції в межах досяжності артилерії.

Аналітики констатують, що російські війська продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської області, в Донецькій та Луганській областях, але за останню добу не мають суттєвих завоювань. Тож українські сили, найімовірніше, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області.