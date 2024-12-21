Евакуйовані українці та сирійці у суботу приземлились в аеропорту Кишинева

Внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України у суботу, 21 грудня з території Сирії через Ліван евакуювали 34 людини. Про це повідомляє українська розвідка.

Відомо, що серед евакуйованих є 31 громадянин України та 3 громадян Сирії, родичів українців, які мають законне право в’їзду на територію держави. Серед них, зокрема, врятували 15 дітей.

Евакуйовані українці та сирійці у суботу приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому.

«Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам – скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді», – зазначив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

У дописі додають, що з серпня 2024 року ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини, серед яких 217 українців та 85 громадян інших держав.

Нагадаємо, 9 жовтня відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Українські розвідники та представники Міністерства закордонних справ вивезли ще 68 людей.